Apoyo de emergencia para agricultores del sur de Texas

(NOTICIAS YA).- El pasado 30 de abril el secretario del departamento de agricultura de los Estados Unidos Sonny Perdue, designó apoyo de emergencia a productores del campo de cuatro condados del estado de Texas al calificarlos como áreas de desastres naturales.

La ayuda es parte de un programa de fondos de un plan de emergencia a través de préstamos de la agencia de servicios agrícolas (FSA) del departamento de agricultura para productores que sufrieron pérdidas debido a desastres recientes.

Esta designación de desastre natural le permite a la agencia de servicios agrícolas FSA extender el crédito de emergencia para que los productores se recuperen de los desastres y pérdidas que sufrieron; estos préstamos de emergencia se pueden utilizar para satisfacer diversas necesidades de recuperación, incluyendo el reemplazo de artículos esenciales como equipo o ganado así como una reorganización de una operación agrícola o refinanciamiento de deudas por motivos de la sequía.

Productores de los condados Cameron y Duval de Texas pueden ser elegibles para préstamos de emergencia. De igual forma productores de los condados contiguos Brooks, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, La Salle, Live Oak, McMullen, Webb y Willacy también son elegibles para los préstamos.

Cabe mencionar que la FSA cuenta con diferentes programas para ayuda a agricultores como Emergency Assistance for Livestock, Honeybees y Farm-Raised Fish Program; Emergency Conservation Program; Livestock Forage Disaster Program; Livestock Indemnity Program; Operating and Farm Ownership Loans; and the Tree Assistance Program.

La fecha límite para solicitar estos préstamos es el 9 de Diciembre del 2020; la FSA revisará los préstamos en función del alcance de las pérdidas, la seguridad disponible y la capacidad de pago; para recibir esta ayuda puede comunicarse al centro de servicio local del departamento de agricultura (USDA) para obtener información sobe requisitos de legibilidad y procedimientos de solicitud para estos programas.

También puede encontrar información adicional en línea en:

farmers.gov/recover