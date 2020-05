Departamento de Justicia retira caso contra Michael Flynn

(POLÍTICA YA). – El Departamento de Justicia (DOJ) retiró este jueves los cargos contra Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, a pesar de que durante los últimos tres años, fiscales federales han sostenido que mintió al FBI sobre sus contactos con Rusia.

La decisión, que revela la estrecha relación del Fiscal General William Barr con la Casa Blanca, se produce poco más de una semana después de que Trump afirmara que notas del FBI recientemente liberadas exoneran a Flynn, a pesar de que él se declaró culpable de los cargos.

El retiro de las acusaciones son, además, una ironía ya que la propia Casa Blanca afirmó que las mentiras de Flynn sobre sus conversaciones con el embajador ruso en enero de 2017 condujeron a su despido del puesto de asesor de Seguridd Nacional hace tres años.

Flynn luego se declaró culpable como parte de un acuerdo con el ex Fiscal Especial Robert Mueller, quien investigó la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y la posible colusión con el Kremlin del equipo de campaña de Trump.

La solicitud de abandonar el caso, presentada ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington, D.C. este jueves, es un final repentino de una prolongada batalla legal que últimamente ha servido de terreno para los constantes ataques del mandatario a la pesquisa sobre Rusia.

El tribunal aún debe aprobar formalmente la solicitud.

INVESTIGACIÓN “INJUSTIFICADA”

En su presentación, el DOJ condenó el trabajo del FBI cuando entrevistó a Flynn en la Casa Blanca durante las primeras semanas de la presidencia de Trump en 2017, y calificó la investigación de contrainteligencia del FBI sobre el exasesor por sus contactos con Rusia como “una investigación que ya no se justifica”, según el documento.

“Después de una revisión considerada de todos los hechos y circunstancias de este caso, incluida la información recientemente descubierta y revelada adjunta a los alegatos suplementarios del acusado, el Gobierno ha concluido que la entrevista del Sr. Flynn no estuvo atada ni justificada por la contrainteligencia del FBI investigación sobre el Sr. Flynn, una investigación que ya no se justifica con fundamento y que, según las propias palabras de la Oficina, el FBI se había preparado para cerrar porque había arrojado una ‘ausencia de información despectiva’ “.

El DOJ también dice que no puede probar más allá de una duda razonable que Flynn mintió, ni que sus mentiras fueron sustanciales.

“El Gobierno no está persuadido de que la entrevista del 24 de enero de 2017 se realizó con una base de investigación legítima y, por lo tanto, no cree que las declaraciones del Sr. Flynn fueran materiales, incluso si no son ciertas. Además, no creemos que el Gobierno pueda probar las declaraciones falsas relevantes o su materialidad más allá de una duda razonable “, afirma la presentación.