EE.UU.: 33 millones de personas han solicitado beneficios por desempleo

(NOTICIAS YA).- El departamento de trabajo anunció que tan solo la semana pasada, 3.2 millones de personas solicitaron beneficios por desempleo, subiendo el total a 33 millones, un escenario poco prometedor que muestra la necesidad de más apoyo económico por parte de los gobiernos, porque los más afectadas siguen siendo las minorías como los hispanos.

La pandemia sigue destruyendo millones de empleos en el país, tal como nos dice Isaac Cohen, economista quien afirma “para darte una idea, durante la recesión de 2008 2009, en un mes se perdieron 800 mil empleos, pero nunca millones.

Y es que en las 7 semanas de crisis, 33 millones de norteamericanos han solicitado beneficios por desempleo.

Una encuesta de Ipsos y el Washington Post, sugiere que el 77% de los afectados, confían en que van a recuperar su trabajo, expertos no creen que sera tan fácil.

Stella Clavijo, experta en empleos dijo que “va a tomar un tiempo porque si tú imaginas que un restaurante ahorita mismo utiliza tres personas cuando se reabra tal vez va a utilizar 5 personas, porque no todo el mundo va a llegar a trabajar inmediatamente, ni nosotros nos vamos a sentir cómodos de sentarnos en un restaurante sino de aquí a unos meses.”

En el caso de trabajadores indocumentados la situación es aún peor, ya que no solo se están quedando sin trabajo, sino que no tienen seguro médico y no están enviando muchas remesas a sus países, lo que también perjudica a sus familias.