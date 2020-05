Escuela en Denver ofrece programa de asistente de enfermería acelerado

(NOTICIAS YA).-El Community College de Denver lanzó un programa de asistente de enfermería acelerado para darle la oportunidad a sus aspirantes de poner su granito de arena en estos momentos en que el sector salud se encuentra escaso de recursos humanos para luchar contra la pandemia.

Y es que de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se prevé una escasez de empleados en los hospitales a medida que aumenta la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Cerca de 29 nuevos estudiantes están emocionados de empezar su primer día de entrenamiento como practicantes de enfermería en el Community College de Denver el próximo martes 12 de mayo.

Una de ellas, Rachel Smith de 26 años dice que ve a las enfermeras y enfermeros como héroes y que con la crisis del COVID-19, ahora más que nunca se siente motivada a seguir el mismo camino.

“No me da miedo pensar en lo que me estoy metiendo. Me da miedo no estar allí para poder ayudar a las personas que lo necesitan “, dijo Smith.