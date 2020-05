Gobierno de Trump engaveta guía de expertos médicos para reabrir

(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump engavetó las detalladas recomendaciones de sus propios expertos en salud para la reapertura de escuelas, restaurantes, iglesias y otros establecimientos que suspendieron sus actividades para evitar la propagación del coronavirus.

El informe de 17 páginas de un equipo de especialistas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), titulado “Orientación para implementar el marco de Abrir de Nuevo a América”, fue elaborado para ayudar a los líderes religiosos, dueños de negocios, educadores y funcionarios estatales y locales a reiniciar sus actividades.

El documento debió haberse publicado el viernes de la semana pasada, pero a los científicos de los CDC se les dijo que la guía “nunca vería la luz del día”, según reveló un funcionario del gobierno a la agencia de noticias de Prensa Asociada (AP).

La administración Trump no implementará el proyecto de recomendación. confirmó este jueves un alto funcionario de los CDC a la cadena CNN.

DETALLADAS SUGERENCIAS

La guía proporciona sugerencias detalladas que van más allá de las pautas de reapertura que publicó la Casa Blanca la semana pasada, incluidas sugerencias específicas para escuelas e iglesias.

“Estamos acostumbrados a tratar con una Casa Blanca que pide cosas y luego se produce el caos. Un equipo de personas en los CDC pasó innumerables horas en respuesta a una pregunta de Debbie Birx“, dijo la fuente e referencia a la docora que encabeza el equipo de trabajo de coronavirus de la presidencia.

“El informe de 17 páginas representa una solicitud del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para formular estas recomendaciones. Ese es nuestro papel. Elaborar esta guía”, agregó.

Un funcionario del grupo de trabajo le dijo a CNN que las pautas de Trump anunciadas a mediados de abril para reabrir el país “dejaron en claro que cada estado debe abrirse de manera segura y responsable en función de los datos y los esfuerzos de respuesta en esos estados individuales”.

Según el funcionario, el documento es “demasiado específico” y no sirve para una orientación nacional porque “la orientación en las zonas rurales de Tennessee no debería ser la misma orientación para la ciudad urbana de Nueva York”, y las recomendaciones en el documento no se ajustaban a las “fases” que ya habían sido esbozadas por el grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca.

Una copia de la guía obtenida por The New York Times incluye secciones que tratan sobre programas de cuidado infantil, escuelas y campamentos diurnos, comunidades de fe, empleadores con trabajadores vulnerables, restaurantes y bares, y administradores de transporte público.

El grupo de trabajo solicitó que se enviara el documento al CDC para su revisión, pero la guía nunca fue devuelta.