Liberan a 2 personas de cárcel de ICE en Maryland piden lo mismo en VA

(NOTICIAS YA).- El temor se ha apoderado de familiares de detenidos de migración en nuestra región tras la noticia del primer caso de fallecimiento por Coronavirus en un centro de detenciones de ICE en California por lo que este jueves abogados se reunieron con el gobernador Ralph Northam para solicitar una inspección de estas cárceles.

Familiares de personas detenidas dijeron a Noticias Univision Washington que “yo tengo temor por la vida de mi hermano y todos los que están allí. Ellos no son criminales. No están allí por haber cometido un crimen. No han querido hacer nada. Estan allí expuestos al virus y no tienen como protegerse.”

El hermano de una salvadoreña quien prefirió ocultar su identidad se encuentra detenido en Farmville Virginia, centro en el que ya se registran dos contagios al Covid-19 y la noticia del fallecimiento del primer recluso de ICE por la terrible enfermedad ha aumentado su angustia.

En Virginia, representantes de la organización Legal AID Justice Center entablaron una demanda el pasado 10 de abril pidiendo la liberación de nueve detenidos vulnerables al virus, hasta el momento solo tres han sido liberados.

En Maryland, hoy fueron liberados dos detenidos de ICE que formaron parte de una acción legal que exige su liberación inmediata por ser considerados especialmente vulnerables al virus.

Son cuatro detenidos positivos al Coronavirus en Centros de Detenciones de ICE más una persona en Maryland. Voceros de ICE indicaron a Noticias Univision Washington que han informado que los detenidos que han resultado positivos al virus han sido aislados u hospitalizados. También indicaron el personal tiene acceso a gel alcohol.