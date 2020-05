Realizarán en El Paso pruebas de COVID-19 en Walmart

(NOTICIAS YA).- En un momento en que las pruebas de COVID-19 son vitales para la respuesta a la pandemia, queremos que sepa que hay un local de pruebas por servicarro (“drive-thru”) disponible para cualquier persona que cumpla las guías locales, estatales y de los CDC respecto a quién debe hacerse la prueba, incluidos los socorristas, proveedores de atención médica y otras personas que tengan síntomas de COVID-19, así como las personas sin síntomas que integran grupos de alto riesgo.

Visite http://www.DoINeedaCOVID19test.com para ver si usted es elegible para hacerse la prueba.

Estacionamiento Walmart:

• 4530 Woodrow Bean, El Paso, TX 79924

• 1850 N Zaragoza Rd, El Paso, TX 79936

• 7555 N Mesa St, El Paso, TX 79912

A continuación, encontrará información sobre el local de pruebas y cómo programar una cita:

Qué:

Un local de pruebas COVID-19 por servicarro ubicado en el estacionamiento de Walmart Supercenter para hacerle la prueba a cualquier persona que cumpla las guías locales, estatales y de los CDC, sin costo alguno para la persona. Todas las citas se llevarán a cabo por servicarro y autorecolección en el estacionamiento de Walmart.

Para hacerse la prueba, las personas deben programar una cita a través de eTrueNorth en http://www.DoINeedaCOVID19test.com, que evaluará a las personas para asegurarse de que cumplan con los criterios de elegibilidad. Si las personas tienen dificultades para programar una cita,

pueden llamar al 800-635-8611. El local de pruebas cuenta con el respaldo de Walmart, eTrueNorth y funcionarios estatales y locales.

Quiénes:

• Cualquier persona que cumpla las guías locales, estatales y de los CDC

• Para obtener más información sobre la elegibilidad para las pruebas, consulte las CDC

guidelines:

Dónde:

• Primero debe calificar para la prueba de detección de COVID-19 y programar una cita en:

http://www.DoINeedaCOVID19test.com

• Llegue, como máximo, 10 minutos antes de la hora de su cita.

o Estacionamiento Walmart:

▪ 4530 Woodrow Bean, El Paso, TX 79924

▪ 1850 N Zaragoza Rd, El Paso, TX 79936

▪ 7555 N Mesa St, El Paso, TX 79912

• TENGA EN CUENTA: Las pruebas no están disponibles adentro de ninguna tienda Walmart.

Qué traer/qué tener en cuenta:

• El local de pruebas requerirá una cita a través del sitio en línea de eTrueNorth

(www.DoINeedaCOVID19test.com). Recibirá una confirmación de la cita, la cual deberá tener a

mano cuando llegue al local.

• Además, asegúrese de traer una identificación válida con foto como prueba de identidad.

• Las personas que van a hacerse la prueba deberán llevar puesta una mascarilla y permanecer

en sus automóviles mientras se verifican los criterios de elegibilidad y la identificación, y para la

autorrecolección de la muestra. Para la seguridad de todos los que están en el local de pruebas,

no se puede atender a las personas que lleguen caminando.

• Las personas que se estén haciendo la prueba se autoadministrarán un hisopo nasal en su

automóvil mientras un proveedor de atención médica los observa. Las instrucciones se

proporcionarán en el correo electrónico de confirmación después de programar la cita y en el

local. Si usted cree que no podrá autoadministrarse el hisopo nasal, traiga a una persona que

pueda ayudarle.

• Es importante cuidarse y monitorear sus síntomas detenidamente. Si sus síntomas no mejoran o

si desarrolla síntomas nuevos o que empeoran, busque atención médica de inmediato. No

espere a recibir sus resultados.

Resultados:

• Las personas podrán acceder a sus resultados en http://www.DoINeedaCOVID19test.com. Ellas

recibirán una notificación por mensaje de texto y/o correo electrónico cuando los resultados de

su prueba COVID-19 estén disponibles.

• El tiempo de respuesta promedio es de aproximadamente 3 a 5 días desde el día de la

recolección.

• Mientras las personas que se hicieron la prueba esperan sus resultados, deben seguir las guías

de los CDC y tomar medidas para ayudar a evitar que el virus se transmita a las personas en su

hogar y comunidad.

Si tiene alguna pregunta sobre su cita programada, llame al 800-635-8611.