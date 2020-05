VIDEO: Hombre de Florida narra cómo él y esposa superan el coronavirus

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Florida relató en exclusiva para NoticiasYa cómo ha sido su lucha contra el coronavirus, enfermedad que su esposa ya superó pero que lamentablemente cobró la vida de su suegro.

Javier Vallejo ha tenido que realizarse la prueba del virus cuatro veces desde que la situación en su hogar comenzó a desarrollarse en marzo, cuando su suegro regresó del ahora epicentro de la pandemia.

“(Él vivía) con nosotros pero estaba de viaje en Nueva York. El llegó aquí a West Palm (Beach) y entonces él a los días empezó con una tos, nada grave, nunca tuvo fiebre, nunca tuvo nada. El 1 de abril lo llevamos al hospital; sentía una tos. Él dio positivo para coronavirus, él quedó internado”, explicó Vallejo.

Como era de esperarse, el hombre y su esposa también dieron positivo poco después. Javier explicó los síntomas que experimentó.

“Esa primera semana mis síntomas no fueron muchos pero… tuve mucho dolor en el cuerpo, mucho dolor, así como cuando (te da) dengue o una gripa de esas que te duelen los huesos. Así me dio a mí, me dolía muchísimo el cuerpo. Tuve escalofríos; yo no sentí fiebre. Yo me tomé la temperatura y yo no tenía fiebre”, relata el paciente.

“Se me fue el olfato, se me fue el gusto y tuve problemas unos días que no podía respirar bien, no me llenaba de oxígeno el pecho. Yo podía respirar bien pero sentía que no me entraba oxígeno suficiente. Me sentía como si tuviera algo aquí (apunta al pecho) que no me dejara pasar el aire; una sensación extraña. Así estuve como dos semanas. Siempre tuve diarrea”, continuó.

Vallejo asegura que el apoyo de su cuñada fue de gran importancia para cuidar de casi toda una familia enferma.

“Nos ayudó muchísimo que la hermana de mi esposa vino. Ella ingresó al apartamento. Nosotros estábamos aislados en los cuartos. La hija de mi esposa estaba en el cuarto encerrada, nosotros estábamos encerrados y mi cuñada estaba en la sala. Ella era la que nos dejaba la comida afuera en la puerta; a la niña también”, explicó.

“Mi cuñada fue de un papel fundamental para que nosotros estemos bien, ella nos atendió muy bien. Siempre fueron bebidas calientes, aguas aromáticas, para hacer gárgaras con bicarbonato. Todas esas cosas que nos decían, nosotros tomábamos la decisión de hacerlo”, agregó.

Además de los medicamentos y tratamiento, la familia nunca dejó de extremar precauciones.

“Siempre tuvimos el mayor cuidado que se podía tener, no dábamos nada por exagerado… tratamos en lo posible de no tener contacto con nada en la casa, no solamente en el cuarto que estábamos. Eso fue de mucha ayuda. La niña y mi cuñada nunca tuvieron nada, gracias a Dios”, dijo Javier.

Sin embargo, la tragedia llegaría pronto.

“El día 11 de abril muere mi suegro; él falleció. Para nosotros fue muy duro, fue demasiado complicado porque nosotros no podíamos ni abrazarnos ni tocarnos ni compartir mucho juntos y vivir esa experiencia fue muy complicado”, aseguró el yerno. Luego llegó una buena noticia.

“Pasa todo ese tema. Nos decían que debíamos tener las defensas altas, estar bien de ánimos para no enfermarnos más. Gracias al destino, gracias a Dios, gracias a todo, mi esposa, para el segundo test que nos hicimos, que fue el 17 de abril, ella salió negativa, ella ya salió bien”, compartió con alegría. Javier, sin embargo, no estaba fuera de peligro.

“Yo salí que aún lo tenía, yo salí positivo. Quedé en un cuarto solo, y mi esposa quería hacer una doble verificación para poder ya compartir con su hija y con la hermana. A mí los síntomas se me fueron. Yo ya tuve otra vez sabor, yo ya tuve otra vez olfato, ya no tuve más dolor. Tenía un poco de diarrea pero no sabía si era por el coronavirus o por todo lo que tomábamos, todos los remedios caseros que hacíamos… tomábamos muchas bebidas calientes, todo caliente, nunca tomé nada frío. La comida también: sopas y cosas calientes, muchas frutas”, cuenta Vallejo respecto a su recuperación. Él comenzó a sentirse mejor, por lo que pensó que todo estaba en el pasado, pero no fue así.

“Una semana más, me volví a hacer el examen y volví a salir positivo. Ya llevaba tres semanas con el coronavirus confirmado y me hicieron esperar 14 días más, o sea que ya van cinco semanas”, dijo Javier este 8 de mayo, día en que se realizó la prueba por cuarta vez.

“No tengo ningún síntoma pero el mensaje es que yo la semana pasada lo tenía, no sentía nada y si yo estaría en la calle, estaría compartiendo, estaría trabajando o lo que sea, pues estaría de pronto infectando a muchas personas, sin yo sentir nada, sin yo tener algún síntoma”, dijo Vallejo, destacando la importancia de mantener el distanciamiento físico y otras medidas de protección.

Luego de más de un mes de lucha, de perder a su suegro y de temer por la vida de su esposa, Javier Vallejo está listo para recibir un resultado negativo en los próximos días.

“Hoy me hice el examen, espero que salga negativo y me quiero hacer una segunda verificación, igual me lo piden por el trabajo, para confirmar que ya no tengo nada”, finalizó.