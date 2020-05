VIDEO:”Somos uno cuando se trata de la Isla” dicen Reinas de Belleza

View this post on Instagram

10 reinas, una misión, te representaremos por siempre, Puerto Rico, de corazón. 🇵🇷 2010 @marianavicente 2011 @vivianaortizpr 2012 @bodiners 2013 @monic 2014 @gabrielaberrios 2015 @catalinnamorales 2016 @brenda_azaria_oficial 2017 @danyeshka 2018 @kiara.lizpr 2019 @madisonandersonberrios Artist: Doja Cat Album: Boss Bitch