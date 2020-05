Fecha límite para pedirle al IRS que deposite tu cheque de estímulo

(NOTICIAS YA).- El Servicio Interno de Rentas (IRS) anunció que el mediodía (EST) del próximo 13 de mayo es la fecha límite para que aquellos que no han recibido su depósito de $1,200 utilizen la herramienta Get My Payment.

Este servicio te deja revisar el estado en envío de tu cheque y actualizar los datos de tu cuenta bancaria para permitir depósitos directos; lo puedes encontrar haciendo clic aquí. Aunque si no lo haces no significa que no recibirás el dinero en lo absoluto, sino que se tardará más en llegar.

El pasado viernes 8 de mayo el IRS informó que a partir de este mes aumentará el envío de cheques de papel por correo tradicional; pero que aún hay oportunidad de obtener este dinero a través de un depósito directo, lo cual es más práctico.

En caso de que no recibas el dinero en tu cuenta y sí seas elegible para obtener el pago, tu cheque de papel debe llegar entre finales de mayo y durante junio, informó el IRS.

