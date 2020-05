Sobreviven experiencia con COVID-19 en familia

(NOTICIAS YA).- La familia Chacón se mantuvo fuerte durante su cuarentena, apoyándose mutuamente. Gracias al reposo, medicamentos y el amor en familia, todos los integrantes salieron de una de las situaciones más difíciles de sus vidas.

María del Carmen junto con su madre de 73 años de edad, su esposo Marcos Chacón y sus tres hijas fueron casos positivos de COVID-19 a lo largo del mes de abril, esto debido a lo rápido y peligroso que puede ser el contagio entre familiares.

Una de las hijas contrajo el virus en su área de trabajo debido a que su labor es considerado como esencial. Sin saberlo, lo propagó dentro de su vivienda y poco a poco su familiares fueron experimentando diversos síntomas y complicaciones durante un lapso de dos semanas.

“Cuando fueron pasando los días que ya todos estuvimos infectados si fue un de todo, angustia, dolor y siente uno de todo, pero gracias a Dios aquí estamos para poder compartir nuestra experiencia”, explicó María del Carmen Morales.

Durante la cuarentena, algunos integrantes de la familia, en particular su mamá de 73 años de edad padeció de los peores síntomas, ya que ella cuenta hasta la fecha con complicaciones respiratorias. No obstante, Doña Carmen luchó junto con su familia y logró vencer este virus.

“Día con día fue pasando verdad y gracias a las oraciones de toda la gente que nos conoce, gracias a que me ponía a rezar el rosario todos los días, un rosario de sanidad. Yo le pedía mucho a Dios por todos y por mí que nos ayudara a salir adelante”, describió Carmen Escarcega de Morales.

Mientras que Vivian Chacón, la hija menor de María, a sus 15 años de edad se vio preocupada por el bienestar de su seres queridos, pero conforme seguían los días y disminuían sus síntomas, se encomendó la tarea de ayudar a su papá con la preparación de alimentos para el resto de la familia.

“Cuando el primer integrante de la familia salió positivo, ósea mi hermana lloré, fue en la mañana y si lloré, si me sentía muy, yo creo el miedo y pues ya si pasando los días salieron más positivos y mas positivos y pues yo si ningún síntoma dije yo no lo tengo y ya hasta que dijeron que hay que hacértelo porque si todos estamos nomas para asegurarnos”, relató Vivian.

Vianey Chacón, de 26 años de edad, quien cuenta con su propia familia contagió sin querer a su esposo, pero por fortuna su pequeña hija logró salir sana y salva de esta situación. Lamentablemente para Vianey, ella experimentó complicaciones respiratorias y síntomas que la deshabilitaron por un par de días y dependió plenamente del cuidado de su familia.

“Fui la que me vi mas afectada creo porque estuve en cama la mayoría del tiempo, pero gracias a mi familia ellos me llevaban comida, me hacia te, me hacían remedios caseros para la fiebre, para la tos, ellos básicamente me cuidaron durante todo este tiempo y pues cuando ya me sentía mejor pues yo ya les ayudaba a limpiar o a hacer comida y cosas así”, dijo Vianey.

Como padre Marcos Chacón sintió una fuerte preocupación al ver que los integrantes más jóvenes y mayores que él padecían de síntomas aún más fuertes, pero da gracias de que lo peor ya paso, pero ofreció un consejo a la comunidad.

“Lo que he visto es que si la gente anda muy desatada como si nada pasara, esto es cierto, que se cuiden que salgan nomas a los esencial a lo que necesiten, no visiten a gente”, opinó el Señor Chacón.

Cabe mencionar que todos los integrantes de la familia Chacón ya fueron dados de alta y se encuentran recuperados del virus, pero aun así mantienen su distanciamiento y continúan practicando medidas de seguridad para asegurar su salud y la de otros.