Joven quien fue acosado verbalmente recibe el apoyo de la comunidad

(NOTICIAS YA).-

Los que hace días fueron amargos instantes para chuy, hoy son momentos de agradecimiento y alegría.

Francisco o mejor conocido como “Chuy” vendía flores y decoraciones en una intersección de la ciudad de Indio, California cuando en un abrir y cerrar de ojos, una mujer enfurecida lo empezó a agredir verbalmente, mientras ciudadanos trataban de defenderlo, captando en sus teléfonos celulares el indignante acto.

Chuy, es originario de Guatemala y trabaja para sobrevivir y para enviarle dinero a su madre, quien se encuentra en su tierra natal.

“Yo estoy feliz, bastantemente en mi vida. Apenas tengo 17 años mi papá ya murió y somos dos mis hermanos aquí y mi mamá y somos pobres yo quiero agradecer por el apoyo gracias a Dios,” dijo Chuy.

El joven chapino quien solo tiene 3 meses de haber llegado a los Estados Unidos, asegura siempre sale a trabajar con mucho entusiasmo, a pesar de que solo gana un porcentaje de lo vendido y de que no habla inglés. Además se le dificulta hablar español ya que su primera lengua es el k’iche.

“Yo estoy muy feliz en mi vida y yo estoy contento”, agregó Chuy.

El vídeo de la agresión se viralizó en las redes sociales provocando la indignación y apoyo, no solo con palabras de aliento, sino también atrajo a decenas de residentes del Sur de California hasta el Valle de Coachella para ofrecerle ropa, comida y hasta dinero al joven. Además cuenta con una página de go fund me en donde se han recaudado cerca de $5,000 dólares.

“Estamos apoyándolo juntando lo más que podamos en efectivo para mandar dinero a su familia Guatemala, lo vamos ayudar con todo lo que podamos y yo sólo soy una de las personas que lo está apoyando”, dijo Omar Dominguez.

“Ya están trabajando con él para asegurarse que tenga los permisos necesarios para trabajar, no solo para él sino a todos sus compañeros con los que trabaja,” dijo el concejal de Indio, Waymond Fermon.

Con respecto a la mujer que lo agredió, el dice ya haberla perdonado.

“Dios los bendiga a todos”, dijo Chuy.