Niño de 9 años transforma su garaje en centro de entrenamiento

(NOTICIAS YA).- Han pasado casi dos meses desde que el deporte se ha visto inactivo y desde que muchos deportistas no han podido entrenar. Pero la situación actual no detuvo a un pequeño portero de McAllen, cuya disciplina lo llevó a transformar su garaje en un centro de entrenamiento.

El deporte es una gran parte de la vida de Rafita Soto de 9 años de edad.

“Me gusta entrenar con mis amigos, los jugadores también con mi papá y mi mamá”, nos dijo Rafita.

A pesar de su corta edad, él tiene claro lo que quiere ser de grande, un gran arquero. Pero debido a la pandemia, sus entrenamientos con la academia de los toros de RGV FC se han puesto en pausa.

“Estaba triste, buscamos modos de entrenar en el sacate o atrás. A veces el clima no ayudaba, el sacate no era muy bueno,” nos dijo su papá Rafael Soto.

Pero la pasión por el deporte y su disciplina lo llevarían a adaptarse a las circunstancias.

“No tenía nada nomas estaba como nada estaba aquí, nomas era un garaje y yo le dije a mi papá si podemos hacer un garaje y si podemos entrenar” dijo Rafita.

Esta gran idea lo llevó a crear, junto con sus papás, su propio centro de entrenamiento para arqueros dentro de su garaje.

Y es que él está seguro que para ser un gran portero, se necesita una gran disciplina.

“Es algo importante porque si un portero no tiene mucha disciplina, no puede ser un portero porque tienes que entrenar no nomas quedarte en tu casa haciendo nada” nos dijo el joven deportista.

Ahora, mientras se normalice la situación por la pandemia, Rafita Soto podrá continuar sus entrenamientos para un día cumplir sus sueños de jugar con los Tigres y la selección de Estados Unidos.