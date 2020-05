VIDEO: Salones de belleza y barberías reabren sus puertas desde hoy

(NOTICIAS YA).-A partir de hoy los salones de belleza y barberías a lo largo del estado han reabirto sus puertas al público, pero con medidas de prevención.

Algunos dueños de barberías y salones de belleza en la ciudad de Tampa y en la Florida central se encuentran emocionados de poder volver a trabajar, incluso con limitaciones, como número de personas y uso de mascarillas.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, conversó con Fernando Santiago, dueño de una barbería que perdió hasta $8,000 en ventas.

“Tengo miedo, siento que no estamos listos, han venido como seis personas que no tenían máscaras me dio pena pero le pedí que regresara” dijo Santiago