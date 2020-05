COVID19 Recursos para la salud mental de hispanos y comunidad inmigrante

(NOTICIAS YA).-

Sin duda, la pandemia del COVID-19 nos ha afectados a todos, no solo física y económicamente, también nuestras relaciones personales. Pero sobre todo algo que parece invisible ante nuestros ojos y aun está allí, la salud mental.

Autoridades de salud reportan un alarmante incremento en el número de pacientes que sufren de ansiedad y depresión. Y precisamente, pensando en ello se creó una nueva herramienta de apoyo para cuando esos sentimientos empiecen a rondar en nuestra cabeza.

Se trata de “Hablemos Colorado” o “Let’s talk Colorado”, una campaña lanzada por el Instituto para la Salud en el área Metropolitana (Metro Denver Partnership for Health), que justo coincide con el mes de la concientización de la salud mental.

El doctor Ozzie Grenardo, quien trabaja para Centura’s Cornerstar Primary Care, dice que ofrece ayuda en línea a los pacientes que sienten ansiedad y depresión. Allí se habla de asesoramiento psicológico, consejos sobre cómo afrontar los problemas y hasta se discute la posibilidad del uso de medicinas que ayuden a aliviar dichas afecciones.

“I’ve seen an explosion in the number of people who have actually wanted to talk about this. They are saying, ‘I feel more agitated,’ or ‘I’m losing sleep.'”. Grenardo said.