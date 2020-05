Decomisan cientos de autos en Juárez por no cumplir con toque de queda

(NOTICIAS YA).-Después de una larga jornada de trabajo nocturna, dos jóvenes regresaban a sus hogares durante las primeras horas de hoy cuando fueron detenidas por agentes de seguridad vial por portar un vehículo con placas no autorizadas lo cual fue motivo suficiente para detenerles el automóvil sin tomar en cuenta que trabajan en una empresa de las consideradas como esenciales.

“Veníamos del trabajo y de hecho traigo las cartas de dónde estamos trabajando y todo pero no me pidió nada, nada más me dijo dele y bueno pues le doy”.

Y es que con la orden que se dio para evitar la circulación de vehículos y personas después de las 10 de la noche, fueron cientos de juarenses los que sufrieron la detención de sus automóviles.

“Son cerca de 260 vehículos que fueron retirados de circulación toda vez que los conductores no demostraron ante los agentes de seguridad vial la estancia sobre la vía pública es decir no había una emergencia de por medio para estar en circulación”, dijo Jóse Luis Sanchez, vocero de seguridad vial.

Los agentes de seguridad vial además de pedir que los ciudadanos comprueben la necesidad de estar en las calles, también verifican toda la documentación del vehículo y las personas y si acumulan más de 3 faltas o infracciones la orden es ir directo al corralón en donde las multas para recuperar el auto son considerables.

“Los vehículos fueron remitidos al corralón municipal en virtud de que varias personas no tenían consigo la documentación oficial como es aseguranza, tarjeta de circulación o bien este licencia de conducir además de vehículos de procedencia americana que no acreditaron su legal estancia en el país, así mismo las personas que fueron amonestadas fue por conducir los vehículos sin el aditamento correspondiente como es el cubrebocas”, señaló Arturo Sandoval, vocero de seguridad pública.

Hasta el momento cientos de vehículos han sido ya decomisados en un operativo que muchos consideran necesario para que la gente se quede en casa y otros consideran que se realiza con un afán recaudatorio.