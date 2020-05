Nuevo caso de COVID-19 en Roma es el décimo quinto del co. Starr

(NOTICIAS YA).- Un hombre que la Ciudad de Roma tenía de huésped en el Centro Comunitario de la Ciudad dio positivo al virus del Covid-19.

De acuerdo a el Dr. José Vázquez, autoridad de salud del condado Starr, el resultado positivo fue revelado ayer a aproximadamente las 10:30pm.

Al parecer, un hombre quien labora en las líneas cerca de Midland, Texas, familiar del grupo de Roma, que previamente fue revelado tenían el virus, también dio positivo.

De acuerdo a reportes en otros medios de comunicación, entre los infectados en la Ciudad de Roma, se encuentra un hombre, empleado de la misma ciudad, su madre, la abuela, y dos hermanas. A ellos cinco, ahora, se suma el hermano; el sexto integrante de la familia con el virus.

Se trata de el llamado “Caso Cero.” Se le llama así porque es probable que de esta persona originó el contagio siendo que es el único de todos los miembros de la familia que había viajado fuera del condado Starr.

Recientemente cuando regresó a Roma, todavía las autoridades no sabían si el era portador del virus o no. Y como no estaban seguros, de acuerdo a fuentes quienes no desean ser identificadas, la Ciudad de Roma intentó buscar alojo para esta persona en hoteles y hasta en iglesias locales, pero no lograron acomodarle, siendo esta la razón por la cual se dice que se alojó al hombre adentro del Centro Comunitario de Roma, muy cerca del parque de la ciudad.

Algunas autoridades del Condado, indicaron a La Pistolera News que es posible que el hombre ya se haya regresado a la casa de sus familiares, siendo que como ya es portador del virus no corre peligro adicional al regresar a casa.

La Ciudad de Roma, de acuerdo a autoridades de la misma ciudad, se tomaran todas las precauciones posibles para mandar desinfectar el Centro Comunitario y asegurar que cualquier rastro del virus sea destruido.

Cabe recordar que con este ya son ocho casos activos del coronavirus. En total, en el Condado Starr 15 personas han sido infectadas, de cuales siete ya están recuperadas. Hasta el momento no se a presentado ningun fallecimiento debido a esta pandemia.