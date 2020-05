Turistas varados en EEUU deben extender estadía o tendrán problemas

(NOTICIAS YA).-Miles de extranjeros que ingresaron al país antes de la pandemia se quedaron atrapados por el cierre de fronteras y la cancelación de vuelos. A unos se les vence el permiso de estadía y a otros la visa y se preguntan qué pasa si se quedan más tiempo del permitido, qué pueden hacer para renovar sus visas y hasta cuándo durará la cuarentena.

Mapa actualizado de casos de COVID-19 por código postal

Alejadra Márquez, abogada especialista en inmigración, explicó en el programa Edición Digital Orlando que el gobierno haa informado que quienes estén en esta situación deben gestionar una prórroga de estadía antes de que venza el plazo y el trámite cuesta $455.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) advirtió que los turistas que se encuentran varados por la pandemia del coronavirus y se les acaba el plazo de permanencia autorizado, deben gestionar cuanto antes una extensión de sus visados antes de que estos caduquen.

El USCIS indicó que, por lo general, los no inmigrantes (tal el caso de extranjeros que ingresaron al país con una visa tipo B1/B2 de turismo no negocios) no acumulan presencia ilegal mientras la solicitud EOS (extensión de visa formulario I-539) o COS (cambio de estatus formulario I-129) fundamentada y presentada de manera oportuna se encuentra en trámite”, indicó la agencia.

VIDEO: Temor entre viajeros por no poder salir de EE.UU. por COVID-19

VIDEO: Aeropuerto de Orlando toma medidas preventivas por coronavirus

La agencia federal agregó que “en los casos que corresponda, se extenderá automáticamente la autorización de empleo con el mismo empleador, sujeta a los mismos términos y condiciones de la aprobación anterior hasta 240 días después del vencimiento del formulario I-94, cuando se presente una petición de extensión de estadía a tiempo”.

El formulario I-94 es el documento que emite la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) certifica la entrada legal al país y señala el tiempo de permanencia autorizado.