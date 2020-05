Adoptan a niño de 2 años y lo celebran en una transmisión virtual

(NOTICIAS YA).- El sistema judicial del Valle del Río Grande y la organización Buckner, siguen encontrando hogares para los niños vulnerables a pesar de la pandemia del coronavirus.

Como las adopciones virtuales se están convirtiendo en una tendencia nacional, el condado de Hidalgo fue el anfitrión de su propia adopción virtual cuando Marcos y Verónica Sánchez adoptaron oficialmente a José, de dos años de edad, a través de una reunión por videoconferencia de Zoom.

La adopción, fue transmitida en vivo por YouTube y es la segunda adopción virtual del Condado de Hidalgo.

José fue colocado con la familia Sánchez a través de un hogar de crianza el 22 de octubre de 2019. Su colocación en hogares de crianza fue bajo la tutela de Buckner Foster Care and Adoption in the Rio Grande Valley, una agencia de colocación de niños con licencia. La familia Sanchez había adoptado previamente a la media hermana de José, y la colocación de José con la familia fue recomendada por el tribunal como resultado.

El cambio a una adopción remota es de acuerdo con las órdenes de salud pública del condado de Hidalgo para limitar las reuniones sociales y practicar el distanciamiento social. La familia, el juez, los abogados, los trabajadores del CPS y el personal de Buckner participarán a través de Zoom.

A pesar de las circunstancias sin precedentes que rodean a la pandemia, el personal de Buckner informa de que hay una necesidad continua de familias de acogida y hogares adoptivos para niños. Según los registros del Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas, el año pasado había 463 niños en espera de ser adoptados en el Valle del Río Grande, con un total de 7.788 en todo el estado.

En 2019, Buckner supervisó 86 colocaciones en hogares de guarda y cinco adopciones en el Valle del Río Grande.

En otro movimiento para acomodar el impacto de la pandemia del coronavirus, Buckner inició reuniones informativas virtuales gratuitas sobre el cuidado de crianza y la adopción.

Para obtener más información e inscribirse, visite:

https://www.buckner.org/foster-care-adoption/events