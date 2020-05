Conductores de Uber tendrán que confirmar uso de máscaras por ‘selfie’

(NOTICIAS YA).- Mientras la pandemia sigue su curso, más países se preparan para retomar sus actividades económicas, Uber acaba de lanzar una tecnología de verificación de uso de cobrebocas a través de ‘selfies’ para los conductores que se implementará a partir del lunes 18 de mayo.

La tecnología de Uber verificará cada día que el socio conductor esté usando un cubrebocas a través de una selfie.

Esto solo forma parte de la lista de cotejo interactiva que tendrán que confirmar los conductores cada vez que se conecten para aceptar los viajes. Otros requisitos incluyen confirmar que no tienen síntomas, desinfectar su vehículo regularmente y lavarse las manos.

“Hemos trabajado muy duro en desarrollar una nueva experiencia de producto que ayudará a que todos se puedan mantener seguros al usar la app de Uber”, afirmó Gretta González, Directora General de viajes compartidos en México a través de comunicado de prensa.

La nueva función le pedirá también a los pasajeros que confirmen que llevan una mascarillas o un protector facial antes de llamar al coche. Sin embargo, no hay componente que los obligue a seguir las medidas. La empresa confía que tanto conductores y pasajeros se hagan responsables unos a otros.

Tanto conductores como pasajeros podrán cancelar el viaje si la otra parte no está portando un cubrebocas.

“Si el conductor se acerca y el pasajero ve que el conductor no lleva máscara, pueden cancelar el viaje. No tienen que subir al auto”, aseguró el jefe de productos de seguridad de Uber, Sachin Kansal, en una entrevista con CNN.

La compañía dijo que no habrá penalizaciones por tales cancelaciones. En la sección de comentarios y recomendaciones también habrá una etiqueta que indique que no la persona no llevaba cubrebocas y por eso no canceló.

“Si vemos repetidas violaciones por parte de la misma persona, ya sea un jinete o un conductor, podemos tomar medidas adicionales, incluyendo sacarlos de la plataforma”, dijo Kansal.

Uber ya no esta ofreciendo viajes compartidos a través de “Uber Pool” a nivel mundial y ahora añadió otras precauciones. En la opción de UberX, el servicio estándar de Uber, está reduciendo el número de personas permitidas en un vehículo, de cuatro pasajeros a tres ahora. Cuando los pasajeros confirmen que llevan una máscara, también verán recomendaciones para evitar sentarse en el asiento delantero y para abrir las ventanas para la ventilación, que es una guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

