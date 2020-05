Juntos: El rostro de las graduaciones virtuales por el coronavirus

(NOTICIAS YA).-Miles de estudiantes han tenido sus graduaciones a través de plataformas digitales, debido a la pandemia del coronavirus.

Varios son hispanos y de la bahía, algo que los lleva a combinar diferentes emociones tras pasar cuatro, o más años en las aulas de clase para no tener un ceremonia regular.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con algunos de ellos, como es el caso de Lucía Rodríguez Kretz, de Argentina, quien asegura quedarse con un “buen recuerdo”

“No quiero que ese sea mi recuerdo de la universidad y no lo va a ser. Yo me quedo con los cuatro años de buenos momentos. Todo pasa por algo”, dijo Rodríguez Kretz

Los llaman “la generación del coronavirus” y como Lucía, otra estudiante internacional, Ana Carolina Farías, expresaba que nadie pudo acompañarla en su ceremonia virtual. Su familiares y amigos ya tenían boletos de avión comprados. Para ella, ha sido un proceso de aprendizaje.

“El hecho de que soy de latinoamericana ya me da un poquito de experiencia en eso de adaptarse a situaciones que uno no puede controlar. En algún momento cuando tenga nietos e hijos les voy decir, bueno, me gradué en medio de una pandemia”, dijo Farías