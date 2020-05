Manifestación para pedir mejor trato a reos de Murrieta

(NOTICIAS YA).-

Con el sonido del claxon y con pancartas que decían, “Son humanos no perros” “No es justo, la salud es primero”, familias de presos del centro de detención Southwest de Murrieta realizaron una manifestación en forma de caravana para pedir mejor trato a sus familiares quienes están detenidos durante esta pandemia del coronavirus.

“Son humanos no son perros, los están tratando como perros. La cárcel adentro está un cochinero hay papeles sucios, los vidrios cochinos así como no se van a contagiar’, dijo Yolanda Canchola.

Es por eso de la preocupación de Yolanda ya que se enteró el día martes de que su hijo resultó positivo al coronavirus

“Dijo que le dijeron en la cárcel que no le podían hacer nada que se tenía que ir a su celda, está con otros contagiados peor que el, a mí sí me da miedo porque ya ha sufrido de eso ya tiene como un mes quejándose que les ha dicho y no le hacen nada”, agregó Canchola.

Según el abogado Marty Miller el platicó con presos quienes presentan síntomas pero aún no les realizan la prueba y los tienen en la misma celda con presos quienes ya resultaron positivos a la COVID-19. Al igual agrego que no tratan a los presos como humanos sino como animales ya que les dejan la comida en el suelo.

“Éstos policías están tratando mal a los presos les niegan les niega cuidado médico y eso no está bien”, dijo Marc Anthony García, quien tiene a su hijo preso.

Hasta la mañana del miércoles 187 presos han resultado positivos al coronavirus en el condado de Riverside.

Hace algunos días el sheriff del condado de Riverside Chad Bianco nos dijo en una entrevista en relación a una demanda por el número excesivo de presos en las cárceles del condado, “Ese argumento es completamente infundado, es una forma de obtener algún tipo de simpatía por un criminal que pertenece a la cárcel y de alguna manera tratando de sacarlos y, en cuentas resumidas, no los estoy dejando salir”.

Aproximadamente 20 familias, una organización local y un abogado formaron parte de esta manifestación la cual culminó en el estacionamiento del centro de detención.

“Para que nos oigan y miren que ellos no están solos y somos su voz”, dijo Lili Garcia.