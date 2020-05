Plaga de ‘chinches’ invade el Valle de las Misiones

(NOTICIAS YA).- Estos pequeños y numerosos bichos están complicando la vida a los residentes de la calles Sunflower y Geranium, ya que se encuentran adyacentes a un canal y debido a las fuertes temperaturas, estos bichos se han movilizado.

Este insecto tiende a causar daños solamente a la vegetación, pero su extrema abundancia ha generado un preocupación a los residentes de este vecindario, quienes no han logrado obtener el apoyo de los departamentos municipales a cargo de control de plagas.

“Toda la mañana mis vecinas hemos estado hablando y yo fuimos ahorita a las oficinas de la ciudad, a todas nos dijeron que tenemos que hacer algún reporte, tal vez vinieran, tal vez no, que podían tardar una semana, dos semanas, que fuera por nuestra cuenta la fumigación paro es imposible”, explicó Patricia Ochoa, residente de la zona por 26 años.

“Me da miedo porque tengo miedo que se metan a la casa y si afuera no se terminan, menos dentro de la casa, hable al 3-1-1 y me dijeron que la ciudad no venía a fumigar solamente que fueran ratones, cucarachas y otro tipo de insectos”, dijo Yolanda Quintero, residente de la zona por 33 años.

Residentes que han intentado combatir estos pequeños invasores se han dado cuenta que los químicos comerciales que pueden adquirir en tiendas, no son suficiente para disminuir sus números.

“Es la primera vez que nos pasa esto aquí esta casa vienen a fumigar cada mes, tengo la persona que viene y la fumiga y ayer yo maté muchos, muchos, eché veneno a todos los animales y como ve dentro de la alberca ya está todo lleno otra vez y no sabemos qué es”, dijo Sergio López, residente de la zona por 45 años.

“La primer vez que los vimos empezaron poquitos y luego ya se han ido por toda la yarda, por toda la barda y ya van dos veces que echamos bastante veneno y no se quieren morir”, comentó Lola Maya, residente de la zona por 48 años.

Razón por la cual están pidiendo el apoyo de la ciudad y expertos para hacerle frente a la plaga, y así poder continuar con sus vidas bajo cuarentena.

“Espero que nos hagan caso, hablaron alguien a la ciudad que iban a venir anoche pero nadie ha venido y como ustedes ven somos personas mayores y los necesitamos”, concluyó Rebecca Astorga, residente de la zona por 50 años.

Residentes continuarán pidiendo apoyo del municipio, ya que reconocen que la fumigación individual no va a resolver el problema colectivo de todos los vecinos.