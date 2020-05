Preocupación entre empleados ante contagio de 5 personas

(NOTICIAS YA).- A nuestra sala de redacción han llegado llamadas de empleados de Ready One preocupados después de que se diera a conocer que varios de sus compañeros dieron positivos al COVID-19.

Ante esta aparente situación y la confirmación de 2 fallecimientos a consecuencia del COVID-19 esta mujer prefirió no seguir trabajando.

La familia de un de los fallecidas confirmó que su familiar sufría de alta presión; y tras 4 días de estar en el hospital lamentablemente falleció.

Noticias 26 cuestionó la interacción de este individuo con el resto de los empleados.

Álvarez señala que de los 5 contagios confirmados fueron en áreas diferentes de la empresa. A raíz de la pandemia del COVID-19 han tomado medidas de seguridad adicionales.

“Lo que hicimos primero es que nadie se toca nadie se da la mano no hay abrazos y después de eso separamos las áreas de las cafeterías que la gente no se siente enseguida de otra persona están mínimo seis pies de distancia de cada quien pensamos que las personas que se han enfermado no se han enfermado internamente han traído la enfermedad de otras partes en un caso supimos que la persona estuvo en Juárez no sé si ahí se contagió o no.”