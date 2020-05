(NOTICIAS YA).-

Tras casi un mes de estar luchando por su vida en la cama de su propio hogar, Jose Fuentes, un salvadoreño de 53 años de edad le ganó la batalla al coronavirus. Sin embargo, este indica que lo más difícil no fue el virus sino el aislamiento y los ataques de ansiedad que lo desvelaban.

“Había días cuando yo no quería que llegara la noche. Era un martirio me atacaba la desesperación. Yo me tiraba a la cama al piso del baño y no podía controlarlo”.