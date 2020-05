Corte Suprema de Wisconsin anula orden estatal de quedarse en casa

(POLÍTICA YA). – La Corte Suprema de Wisconsin revocó la orden del estado de permanecer en las casas, y declaró que la medida restrictiva por el coronavirus es “ilegal” e “inaplicable”.

En una decisión 4-3 el miércoles, el tribunal dictaminó que la administración del gobernador demócrata Tony Evers sobrepasó su autoridad cuando el Departamento de Servicios de Salud del estado extendió la orden hasta el 26 de mayo.

El fallo permite la reapertura de los negocios que han cerrado en el estado, incluidos los bares y restaurantes, levanta el límite sobre el número de personas en las reuniones, y accede que las personas viajen a su antojo.

El fallo se produce después de que los líderes republicanos de la Legislatura presentaron una demanda el mes pasado argumentando que la orden le costaría sus empleos a los residentes de Wisconsin y erjudicaría a muchas empresas.

La demanda fue presentada específicamente contra la secretaria del Departamento de Servicios de Salud, Andrea Palm, y otros funcionarios de salud, quienes tomaron la decisión a mediados de abril de extender la orden de emergencia “Más segura en el hogar” del estado.

EL PODER DE DICTAR

Al mismo tiempo que extendió la orden de permanecer en las casas, el estado aflojó algunas restricciones en ciertos negocios, incluidos los campos de golf, bibliotecas públicas y tiendas de artesanías.

Pero los jueces escribieron en su decisión el miércoles que “una agencia no puede conferirse a sí misma el poder de dictar la vida de las personas respetuosas de la ley tan exhaustivamente como lo hace la orden sin llegar más allá de la autoridad del poder ejecutivo”.

Evers, que había ordenado a Palm que emitiera la orden de quedarse en casa a fines de marzo, dijo a la cadena CNN más tarde el miércoles que el fallo de la corte “pone a nuestro estado en caos”.

“Ahora no tenemos ningún plan ni protección para la gente de Wisconsin”, declaró el gobernador.

“Cuando tengas más personas en un espacio pequeño, no me importa si son bares, restaurantes o tu casa, podrás transmitir el virus”, agregó Evers. “Y ahora, hoy, gracias a los legisladores republicanos que convencieron a cuatro magistrados de la Corte Suprema de no mirar la ley sino mirar sus carreras políticas, supongo, es un mal día para Wisconsin”.