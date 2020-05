COVID-19 podría “no desaparecer nunca”, advierte funcionario de la OMS

(NOTICIAS YA).- El coronavirus que se propaga por todo el mundo podría nunca ser eliminado, dijo un destacado funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, advirtió el miércoles que la enfermedad podría unirse a la mezcla de virus que matan a personas en todo el mundo cada año.

“Este virus podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y este virus podría no desaparecer nunca. El VIH no ha desaparecido”, dijo Ryan. “No estoy comparando las dos enfermedades, pero creo que es importante que seamos realistas. No creo que nadie pueda predecir cuándo o si esta enfermedad desaparecerá”.