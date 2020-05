Misterioso cliente dejó más de 5,000 dólares de propina en una barbería

(NOTICIAS YA).-

En Denver, el sábado fue un día muy importante para las barberías y salones de belleza, en particular lo fue para los empleados de una de las barbería Floyd’s 99 ubicada en el bulevar University, sobre todo cuando uno de sus clientes le dió al establecimiento una propina de más de 5,000 dólares.

Sí, todo ocurrió como un cuento de ¿hadas? o más bien como una ¿fábula?.

“Estábamos hasta el tope de citas, una tras otra”, dijo Monica Alcon, empleada del lugar.

Sin embargo, cuando un nuevo cliente entró al salón, Alcon encontró un turno disponible para él.

“Encontramos un lugar para que él fuese atendido, y esto le alegró mucho a esta persona”, agregó Alcon

El turno de la estilista que lo atendió, ya había terminado, pero ella decidió quedarse para prestar su servicio a este misterioso cliente. Y lo mejor vino después cuando este le dejó una propina de 2,500 dólares.

“Ella le dio un fuerte abrazo al cliente, aún sabiendo que no está permitido dar abrazos”, dijo Ed Landry, empleado de la barbería.

La empleada no salía de su asombro cuando vio el recibo e incluso le preguntó al cliente si no habría algún error y este le dijo que no. Pero allí no terminó todo, el cliente misterioso regresó y le dio a Alcon otros 500 dólares, algo que ella dice casi la hace llorar de alegría.

El generoso cliente, adicionalmente le dio 1,000 dólares de propina a el supervisor del salón y a cada empleado, incluso a los que no estaban trabajando ese día les dejó de a $100 para cada uno. En total fueron $5,800 en propinas, luego en un abrir y cerrar de ojos este sujeto desapareció del lugar.