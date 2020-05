3 jóvenes inmigrantes pierden a sus padres por coronavirus

(NOTICIAS YA).- Una pareja inmigrante de Michigan murió por coronavirus con tan solo unos días de diferencia y con su partida dejaron desamparados a sus tres hijos; no tienen más familia en el país.

Nameer y Nada Ayram eran unos inmigrantes iraquíes que se mudaron a Detroit hace ocho años, desde entonces libraron batallas para cumplir el sueño americano junto a sus tres hijos, ahora de 20, 18 y 13 años.

Lamentablemente, a finales de marzo fueron ingresados a un hospital por COVID-19.

Nada, de 46 años, murió el 21 de abril y su esposo Nameer, de 52, murió 20 días después, el 11 de mayo, ambos por coronavirus y solos.

Durante sus días en el hospital les fue imposible ver y abrazar a sus hijos. Nashwan, el mayor, se comunicaba varias veces al día con el personal médico intentando obtener información sobre sus padres, quienes estaban en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ahora se enfrenta a una dura realidad junto a sus hermanas, Nadeen, de 18 años, y Nanssy, de 13, no tienen más familia en el país, no tienen ingresos, no saben cómo manejar las facturas de la casa y no tienen la forma de ayudar a sus abuelos en el extranjero.

Afortunadamente, cuentan con una comunidad unida y una amiga de la familia los ayudó a habilitar una cuenta de GoFundMe, con la que ya han recaudado más de 150 mil dólares desde que se creó el pasado 11 de abril.

Más de 4 mil 700 personas en Michigan han muerto por coronavirus, según datos compilados por Johns Hopkins. Ese es el cuarto total más alto de cualquier estado en el país, detrás de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, según detalla Daily News.

Si deseas ayudar a los hermanos Ayram puedes dar clic aquí.