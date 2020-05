Llora víctima de COVID-19 contando su historia en asilo de El Paso

(NOTICIAS YA).- “Mis hijos y mis nietas ellos, cuando les dije a mis hijos ellos se se soltaron llorando”.

Esta madre de familia se encuentra aterrorizada tras enterarse que dio positivo al covid-19.

“Cuando fui ayer miercoles yo fui nomas para preguntar por mis resultados no me los querian dar, un enfermo de ahi una cna, una de cocina y yosalimos positivos”

La mujer, asegura que se contagio dentro del centro de asistencia para cuidados de adultos mayores “Mountain view health and rehabilitation center” lugar donde labora y en el cual asegura no se estan tomando las medidas seguridad necesarias.

“Ninguna seguridad no nos dieron batas no nos dieron nada, nomas que usaramos el tapabocas, nosotros tuvimos que comprar por fuera ”

Asegura que fue hace una semana cuando dos empleadas del lugar dieron positivo al virus y que los encargados del centro no hicieron nada al respecto.

“La senora lidia y monica decian que no que ahi no habia entrado el covid que eran mentiras y eran especulaciones entonces nosotros seguimos trabajando creyendo en ellas y cuando nos hacen la prueba el sabado y ayer los resultados, resulta que somos varios los infectados”

Los sintomas de la enfermedad ya han comenzado a presentarse en el cuerpo de esta mujer, quien ahora teme mas que nada por la salud de sus cuatro hijos, sus companeras y la salud de los pacinetes que cuidan.

“A mi me falta el aire y desgraciadamente convivi con mis cuatro hijos y con mis dos nietas pequenas entonces ellos corren el riesgo de salir positivos….Y mi sentir no solo es mio yo he hablado con companeras y estan igual de asustadas tienen sus hijos nosotros amamos nuestro tabajo y los pacientes son asultos mayores tambien me da trsiteza porque no se si se les ha notificado a su familia”