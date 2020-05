Virólogo sospecha que se infectó de coronavirus a través de los ojos

(NOTICIAS YA).-Un médico especialista asegura que se infectó de coronavirus a través de los ojos y ahora está hospitalizado.

El Dr. Joseph Fair, virólogo y epidemiólogo, contrajo el virus a pesar de tener buena salud y tomar precauciones, informó NBC News.

“Tendemos a prestar atención a la nariz y la boca”, dijo. “Pero ya sabes, las gotas que caen sobre tus ojos son igual de infecciosas”.

Fair, de 42 años, sospecha que contrajo la COVID-19 a través de sus ojos en un vuelo lleno de gente cuando iba a su casa en Nueva Orleans, reveló este jueves desde una cama en el hospital.

El especialista, además colaborador de NBC News; es expertos en virus, ha estado luchando contra la pandemia en todo el mundo y no pudo escapar de la enfermedad: “Tenía puesta una máscara, tenía guantes puestos, hice mi rutina normal de toallitas… pero obviamente, todavía puedes pasarla por tus ojos”, dijo.

“Y, por supuesto, no llevaba gafas en el vuelo.”

Dijo que la aerolínea los llevaba “como sardinas” y sabe que debió haber bajado pero no lo hizo, declaró en la entrevista al medio de noticias.

Se contagia principalmente “a través de las gotas respiratorias cuando una persona infectado tose o estornuda”, pero también, “puede ser posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos”, advirtieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“No quieres tenerlo, eso es todo lo que tengo que decirte”, expresó.

A pesar de todos los síntomas y empeorar el pasado miércoles, ha dado negativo para COVID-19 cuatro veces, pero dijo que eso no le sorprende “porque el virus puede no ser detectable y las pruebas no son 100 por ciento precisas”, asegura.