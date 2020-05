Hermanas relatan perdida de su mamá por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Las hijas de la señora Ana Enríquez, de 64 años de edad, relatan los estragos que vivió su madre al tener que ser hospitalizada por contar con síntomas de COVID-19 y las complicaciones que vivió durante su cuidado médico, así como la pérdida de su ser querido.

Previamente a que la señora Enríquez fuera diagnosticada con el virus, su familia practicaba todas las medidas de precaución posibles, en particular porque ella y su hija Jocelyn cuidaban de su bebé.

“No salía para nada a las tiendas nomas yo y mi papá salíamos, porque era la cuidadora de mi hijo y siempre estaba limpiando la casa, era una persona amable, ayudaba a las personas, era religiosa, iba a la iglesia, de repente se enfermó, primero empezó con una infección urinaria, le dieron antibióticos, se mejoró y luego se empeoró y le decían lo mismo que era la infección urinaria y todo eso y luego en abril 23 de empezó con los síntomas”, dijo Jocelyn Enríquez.

Durante su estadía en un hospital de nuestra región, la familia afirma que existieron fuertes complicaciones al momento de tratar de comunicarse con su mamá y en particular el médico a cargo de su cuidado. La señora Enríquez fue internada el primero de mayo y en menos de dos semanas su condición empeoró.

“Hasta el mayo 12 nos dijeron que murió a las 4 de la mañana, pero todas las enfermeras decían que esta crítica, esta muy crítica, critica estable, no la va a hacer, etc, etc pero hasta mayo 11 agarramos el doctor diciendo no la va a poder hacer entonces hay que prepararse”, añadió.

Su otra hija, Nohemi, quien vive en el estado de Maryland, buscaba respuestas en cuanto al fallecimiento de su madre, además de cargar con la responsabilidad de coordinar los preparativos fúnebres a distancia, debido a que tanto su hermana como su papá debían de permanecer en cuarentena por la posibilidad de contagio.

“Básicamente lo que queremos es poder ver a mi mamá, lo que queremos es cremarla directo y como yo no puedo estar ahí, mi hermana y mi papá están en cuarentena, obviamente tampoco pueden estar, ahí, los familiares que tenemos en el paso ya son… No los quiero comprometer para que salgan de su casa a que vayan al velorio de mi mama, es difícil”, comentó Nohemi Enríquez.

Las hermanas Enríquez enfatizan la importancia de seguir practicando las medidas de distanciamiento social e higiene para evitar ser una víctima mortal de este virus, el cual no discrimina y puede cambiar las vidas a cualquier familia en cualquier momento.

“No pensábamos que nos iba a pasar a nosotros y nos pasó, tuvimos todas las precauciones, bueno de hecho allá en el paso, ella tomó todas las precauciones que tiene que hacer, mi papá también, mi mamá también, el problema es que no se sabe y nadie estaba a salvo, creo que yo me he resignado a perder a mi mamá, porque todavía no tenemos una vacuna, se pudiera haber infectado el mes pasado, el mes siguiente, el siguiente o el siguiente”, concluyó.

Actualmente la familia Enríquez está recibiendo apoyo de operación hope para coordinar los servicios fúnebres de su mamá. Y como mensaje a la comunidad la familia le pide a todos que se cuiden y cuiden a sus seres queridos.