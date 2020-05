Con pistola de agua un sacerdote bendijo a sus feligreses a distancia

(NOTICIAS YA).- Armado con una pistola de agua, un sacerdote de Detroit bendijo a sus feligreses manteniendo distanciamiento social, convirtiéndose en un meme cuando sus fotos se hicieron virales en redes sociales.

Las fotografías del padre Tim Pelc, que fueron tomadas por Larry Peplin -uno de los creyentes-, fueron publicadas en abril por la página de Facebook de St. Ambrose Parish.

Sin embargo en días recientes las imágenes se hicieron virales en Twitter e incluso inspiraron una batalla de Photoshop en Reddit para hacer los mejores montajes y memes con las fotografías del padre usando su equipo de protección y pistola de agua.

Pelc, de 70 años, dice que aunque no es fanático de las redes sociales esta ha sido una agradable sorpresa y asegura que tiene una “congregación con una mente muy excéntrica y con mucha aceptación.

El padre indicó que la idea originalmente era hacer algo para los niños, ya que se acercaba la Pascua y sabía que no iban a poder celebrarla como usualmente lo harían. Así que optó por la pistola de agua para hacer su trabajo, mientras respetaba las medidas de distanciamiento por la pandemia.

Fue así que, tras consultar con un doctor de sala de emergencia en Detroit, Pelc se dispuso a bendecir las canastas de Pascua de sus feligreses usando su pequeña pistola de agua.

“Él dijo, ‘no sólo es esto seguro, es divertido’, y él vino con sus hijos”, explicó Pelc a Buzzfeed News agregando que el médico que consultó le dio todo el equipo de protección personal que necesitaba.

Pelc dijo que la idea resultó mejor de lo que esperaba y que todo salió bien. “Estaba soleado, tuvimos una buena asistencia. Fue una forma de continuar con una costumbre ancestral y la gente pareció disfrutarlo”.

La respuesta de los usuarios de redes sociales a las acciones de Pelc ha sido positiva y generado atención en todo el mundo. “Se hizo grande en Ucrania, y los alemanes son graciosos; llevó a una discusión sobre tipos de pistolas de agua”.

“Incluso tuvo dos menciones en el Vaticano, lo cual me preocupa un poco pero no he escuchado nada”, admitió Pelc, pues no quiere que sus acciones sean vistas como una falta de respeto a la institución.

El padre dijo que le alegra que las fotografías hayan ganado atención, pues esto puede darle esperanza o un buen momento a las personas, en tiempos en los que todo se siente caótico y negativo.

“Cuando Jesús muere él no sólo se queda ahí sin hacer nada, baja al infierno y patea las puertas hasta abrirlas, realmente pelea contra el mal. Queremos creer que el diablo no es la fuerza más poderosa en la Tierra y tampoco lo es la Covid-19”, dijo Pelc.

