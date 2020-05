Conforme abren más tiendas, consumidores deben de protegerse

(NOTICIAS YA).- Con más negocios abriendo sus puertas este fin de semana, tanto compradores como los comercios cuentan con la responsabilidad de mitigar cualquier posibilidad de un contagio.

Bajo mandato ejecutivo del gobernador de Texas, Greg Abbott, estos comercios cuentan con restricciones, entre ellas la limitación de sólo operar al 25 por ciento de su capacidad, así como proveer a su personal con equipo de protección personal y la implementación de medidas de distanciamiento social.

“Lo primero, lo básico es cuidar la sana distancia entre una persona y otra y pues naturalmente que la tienda está tomando sus providencias, nos han estado cuidando, nos protegen de cierta manera verdad. Tenemos conocimiento y es entendible que la economía se tiene que abrir definitivamente y pues solamente cuidarnos unos a otros, venimos y compramos y nos retiramos”, dijo María de Jesús Nájera, residente de El Paso.

A nivel estatal se han reportado más de 47 mil casos positivos de COVID-19 y 1,305 muertes, mientras que a nivel local la ciudad de El Paso ha reportado 1,772 casos y 47 muertes, por lo que es de suma importancia continuar resguardando la seguridad de la comunidad a lo largo de estas aperturas.

Además de portar mascarilla por la seguridad propia y de terceros, consumidores como la señora Nájera toman pasos adicionales para evitar traer el virus a casa.

“Llegando a casa pues lo que hacemos es lavarnos las manos, ponerle Lysol a las bolsas y lavar lo que hayamos comprado. Yo preferiría no acercarse a lugares en donde yo he visto por ejemplo que personas que no llevan su mascarilla y que no les han dicho nada y que se meten así, yo se que hay gente que escéptica que no quiere aceptar un virus, que hay una pandemia que nos perjudica a todos, pero tampoco no podemos vivir atemorizados”, opinó.

Por su mayoría, los negocios que han sido reactivados cuentan con nuevos protocolos de seguridad para el cliente y sus empleados. Algunos sitios cuentan con tiempos reducidos para realizar una limpieza a fondo, limites en cuanto a el número de clientes que pueden entrar a la vez y la instalación de sitios para desinfectar las manos, por nombrar algunos.

“Las tiendas, la gente que trabaja en ellas también pueden volver a sus trabajos habituales y también a nosotros nos ayuda, pues porque también hay cosas que necesitamos, que si bien es cierto no son de primera necesidad como los alimentos también son necesarios, por ejemplo para desarrollar nuestros trabajos, el aseo personal, entonces también para eso es bueno que se empiecen a reactivar las actividades”, comentó Carlos Olmedo, consumidor.

Se anticipa que el gobernador Abbott anunciará una nueva serie de aperturas este lunes mediante una conferencia de prensa y por supuesto los mantendremos informados de estos cambios.