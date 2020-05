Condado de El Paso deberá esperar para la segunda fase de reaperturas

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Texas Greg Abbott, presentó una agenda para la reactivación paulatina de negocios y servicios durante las próximas semanas, pero nuestra comunidad deberá esperar un poco más.

Mediante una conferencia de prensa el Gobernador Abbott autorizó para este próximo viernes 22 de mayo la reapertura de guarderías infantiles, zoológicos, centros de boliche, eventos de rodeo, así como bares y cervecerías bajo limitaciones de capacidad, horarios y servicio.

Sin embargo precisó que cinco condados dentro del estado de Texas, incluido El Paso, requieren de una semana adicional para solucionar algunas deficiencias aun presentes.

“Todo lo incluido en la orden del día de hoy que está programado para abrir este fin de semana también va a reabrir en aquellas regiones una semana después, el viernes 29 de mayo. Lo que le permite a estas comunidades y a nuestro equipo de respuesta contar con el tiempo necesario para disminuir el contagio y mantener la capacidad de los hospitales”, afirmó Abbott.

Una semana atrás el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, junto con funcionarios y alcaldes de nuestra región, con excepción del alcalde de El Paso Dee Margo, mandaron una carta al gobernador pidiéndole que excluya a El Paso de la segunda ronda de aperturas por la naturaleza tan particular de nuestra frontera.

“Fue algo que nos dio ahí para nosotros, dijo que porque estaban los hospitales casi a capacidad que créame que no es la verdad, a mi se me hace que el sabe que no estamos en esa misma situación y pues políticamente me imagino que fue su manera de dejarnos saber que nos iba a dar una semana sin darnos el crédito de que fue la delegación”, explicó Samaniego.

El Juez del Condado enfatizó que esta región fronteriza cuenta con obstáculos especiales que deben de ser tomados en cuenta al momento de realizar reaperturas en masa, en particular nuestra proximidad a zonas de alto contagio, por lo cual señalo la importancia de este tiempo para entablar precauciones adicionales.

“No quiere decir que estamos en contra de la reapertura de la economía, porque mucha gente piensa que estamos frenando la reapertura, pero no es eso, es que queremos hacerlo bien. Cuando habló el Gobernador y luego habló uno de los médicos que dijo no hay nada pero que dar un paso para adelante y dos para atrás eso nos puede pasar y eso es bien crítico en una comunidad como la nuestra se van a desmoralizar si tuviéramos que retroceder”, concluyó.

Se espera que en los próximos días funcionarios de la ciudad de El Paso a conocer directivas aún más específicas para nuestra comunidad, basadas en las nuevas órdenes del gobernador.