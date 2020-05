Rescate económico solo para afectados por pandemia

Daniel Garza es el Presidente de la organización conservadora “Libre Iniciativa” y en exclusiva habla con Tsi-tsi-ki Felix sobre la carta enviada al congreso para advertir del dispendio de dinero de los contribuyentes para salvar empresas y estados de malos manejos de presupuesto no relacionados a la pandemia por Covid 19. Hay que recordar los escándalos relacionados al primer paquete donde por ejemplo el centro para las artes en la capital The Kennedy Center se hizo de 25 millones de dólares por ejemplo mientras su directora gana 1.3 millones de dólares anualmente. Grupos corporativos también se han beneficiado de los fondo multibillonarios para rescatar a empresas. Demócratas por su parte argumentan que el dinero que aprobaron el viernes pasado pero que el Senado federal reprobo es necesario para ayudar a empresas y trabajadores que no han tenido acceso a las primeras ayudas.