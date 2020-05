Universidad da título póstumo a estudiante que murió de coronavirus

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Texas que falleció recientemente por COVID-19 recibirá un título póstumo por parte de la universidad donde estudió por más de una década.

De acuerdo con San Antonio Express-News, Robert “BB” Wagstaff pasó más de 10 años estudiando en la Universidad Texas A&M en San Antonio, al mismo tiempo que trabajaba a tiempo completo.

A Wagstaff le hacía falta cursar una materia este verano para finalmente obtener su título en Contabilidad, pero falleció debido al coronavirus el 10 de abril pasado, una de las primeras muertes en la comunidad por la pandemia.

Este viernes, las autoridades de la institución anunciaron que le otorgarán su título de forma póstuma, el cual será recibido por su tío ReShard Wagstaff en una ceremonia el próximo 25 de septiembre.

“Siguió intentándolo hasta el final, hasta que ya no pudo. Saber que mi bebé obtendrá su título significa tanto para mí. Trabajó mucho para ello”, dijo entre lágrimas Audrey Wagstaff, madre del también conocido como “BB”.

La mujer relató que su hijo estaba orgulloso de sus calificaciones y que en algún momento de la carrera estaba trabajando y estudiando a tiempo completo, pero redujo su carga una vez que sus notas bajaron.

“La muerte de Robert tan cerca de completar su título fue una verdadera tragedia. Nos honramos de incluirlo en nuestra clase graduada, y extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia. Él se lo ganó, y estamos orgullosos de nombrarlo un graduado de Texas A&M-San Antonio”, dijo la presidenta de la institución, Cynthia Teniente-Matson.

La universidad se trasladó a las clases en línea a mediados de marzo, y Wagstaff rara vez dejaba la casa, pues también podía hacer su trabajo para Wells Fargo desde allí.

El hombre, quien padecía diabetes, comenzó a sentirse enfermo a finales de mes, pero no pudo obtener una prueba de coronavirus, ni con su médico de cabecera ni en otra clínica que visitó.

Su madre dijo que el 3 de abril lo encontró en su habitación portando solo un calcetín, y que estaba tan cansado que no podía ponerse el otro. Ella lo llevó a Emergencias, y Robert falleció una semana después.

Audrey era madre soltera, y llevaba una relación muy cercana con su hijo. Vivían juntos, él se encargaba de los gastos, no tenía deudas y ahorraba para el futuro, pues planeaba viajar y comenzar una familia.

“Dios me dio el hijo perfecto. No necesité otro más. Lo hizo bien la primera vez. Mi hijo era tan buena persona. Todos lo decían, no solo yo. Era amable, era altruista, ayudaba, era dulce”, cuenta la orgullosa mujer.

La madre, quien ha resultado negativa luego de tres pruebas, ahora está sola. Ella exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar más casos como el suyo.

“Cuídate para que tu mamá no llore”, pidió.