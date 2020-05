Coalición busca informar y alentar a los votantes hispanos

(NOTICIAS YA).- Conforme se acercan las elecciones primarias del mes de julio y las elecciones presidenciales del mes de noviembre, organizaciones sin fines de lucro o afiliación política, se han dado a la tarea de informar a futuros votantes.

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos en colaboración con UnidosUS, la Alianza Tejana por una Reforma Migratoria (RITA) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), han unido esfuerzos para fomentar la participación electoral de la comunidad hispana, latina, migrante e indocumentada de la región fronteriza.

“Una parte de nuestra comunidad ha entendido y sigue entendiendo de que si no tienes una participación política de este tipo, si no participas elecciones y no ejerces tu derecho al voto entonces va a ser muy difícil poder cubrir las demandas de tú comunidad, pero también defender a tú comunidad de políticas que son y se han demostrado claramente injustas, especialmente para los hispanos, especialmente para los migrantes”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Actualmente se esta luchando en las cortes federales la oportunidad de que los texanos puedan votar en las elecciones del 14 de julio mediante el uso de boletas por correo. El Juez del Distrito Oeste de Texas, Fred Beiry, reglamentó que todo votante puede pedir ejercer su voto mediante este sistema debido a la pandemia, decision que sera apelada por el Procurador General de Texas, Ken Paxton, quien catalogó estos intentos como dañinos a la integridad del proceso electoral.

“En esta época de COVID-19, de coronavirus de toda la pandemia que esta pasando es mas importante que la comunidad sepa sus derechos, lo que estamos viendo ahorita es que hay una batalla en las cortes ahorita mismo, hoy hace dos horas un juez federal ordenó que en el estado de Texas debemos de expandir la votación por correo por el coronavirus y como nos puede afectar”, comentó Zenén Pérez, representante del TCRP.

Dentro de las fechas electorales importantes para el condado de El Paso se encuentra la fecha limite para registrase para votar del 15 de junio. El periodo de votaciones tempranas sera del 29 de junio al 10 de julio y el día de las elecciones primarias sera el 14 de julio.

Para aquellos que acudan en persona a las urnas, directivos del Departamento de Elecciones aseguran que estarán equipados y preparados para resguardar la seguridad de los votantes.

“Hemos tomado todas las precauciones, hemos visto lo que han hecho otros estados que han tenido elecciones recientemente para ver que fue lo que funcionó en estos sitios en cuanto a seguridad, salud, distanciamiento social. Estaremos utilizando caretas y desinfectantes, tendremos acceso a mucho equipo para utilizar en las urnas electorales para el periodo de votaciones tempranas y el día de elecciones”, concluyó Lisa Wise, administradora de elecciones de El Paso.

Para más información sobre fechas importantes, datos adicionales y ubicaciones de las urnas electorales, visite los siguientes sitios:

http://www.epcountyvotes.com para el condado de El Paso.

http://www.dacelections.com para el condado de Doña Ana.

http://www.bnhr.org para conocer más sobre la campaña “Adelante Together”.

http://www.unidosus.org/issues/voting/become-a-voter para registrarse a votar.