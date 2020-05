Frustración para indocumentados al tratar de solicitar ayuda financiera

(NOTICIAS YA).- ACTUALIZACIÓN: Tras inicialmente informar que recibirían solo mensajes de voz y regresarían las llamadas de 2 a 3 días, la organización, encargada de procesar las solicitudes de asistencia financiera para indocumentados afectados por la pandemia en las regiones de San Diego y Valle Imperial (Jewish Family Services), actualizó los requerimientos, via su página web:

“El Estado de California requiere que todas las llamadas para el Proyecto de Asistencia para Inmigrantes Afectados por la Pandemia del COVID-19 (DRAI) deben ser respondidas en tiempo real. De tal manera no va a haber la opción de mensaje de voz. Las líneas de teléfono están abiertas todos los días, los siete días a la semana de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. Aumentado por una hora. Si usted no puede contactar a la persona cuando usted marque por favor, siga llamando hasta que le contesten. Tal vez haya largos retrasos. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras intentamos ayudar a las personas que llaman de la manera más completa y rápida posible. La asistencia de DRAI será otorgada en el orden en el que fue recibida su llamada para las primeros 10,000 personas elegibles. Gracias por su paciencia.

NOTICIA IMPORTANTE: Si ha dejado un mensaje el lunes 18 de mayo y no ha recibido una llamada de vuelta, tendrá que llamar de nuevo la línea directa para hablar con un representante en vivo. Estas son las pautas revisadas del Estado para prestar asistencia.”

_____________________________________________________________

Llegó el día que millones de californianos estaban esperando. Este lunes, arrancó el Proyecto de Asistencia para Inmigrantes Afectados por la Pandemia del COVID-19 (DRAI por sus siglas en ingles).

Este consiste en un pago único de 500 dolares por persona mayor de 18 años de edad o hasta 1,000 dolares por familia. Doce organizaciones sin fines de lucro son las encargadas de procesar las solicitudes a través del estado.

Sin embargo, debido a la gran demanda, el primer día se complicó y muchos se quedaron esperando por horas en el telefono, sin lograr procesar su solicitud.

“Se cortaba la llamada cuando me tenían en lista de espera; en total me quede esperando como 5 horas y para nada”, dijo un un padre de familia indocumentado. “Es frustrante eso porque no logramos nada”.

En San Diego, la línea telefónica de ayuda se saturó y personas se toparon con este mensaje:

“En este momento estamos recibiendo más llamadas que el promedio… por favor deje su nombre, número de telefono y preguntas, y le regresaremos la llamada lo antes posible”.

Este fondo de alivio será otorgado por orden de llamada para las primeras 10,000 personas elegibles, de acuerdo a la organización encargada de las regiones de San Diego y el valle imperial (Jewish Family Services).