Hispano de Tampa denuncia que empresa le tiene salario en retención

(NOTICIAS YA).-Un hombre hispano, dedicado al negocio de pintar casa, denuncia que una empresa, para la que trabajaba le tiene retenido el pago de más de $3,000.

Hace cinco años, José Moreira, de origen cubano llegó a Estados Unidos. Ya estando en la bahía y con su empresa de pintar casas asegura que fue contratado para hacer múltiples trabajos en diferentes casas, que ahora se niegan a pagarle en su totalidad.

El periodista de Noticias Univision Tampa, David Pérez Hansen, se puso en contacto con esta compañía y esto fue lo que lo que respondieron.

“A José se le informó que su cheque se liberaría una vez que sus casas estuvieran 100% completas y que todos los cargos atrasados del trabajo incompleto se tomarán para pagar a otros subcontratistas para completar sus trabajos pendientes”

No obstante, Moreira afirma que tiene pruebas de sus trabajos realizados.

“Me han robado dinero de supuestas casas que yo no hice y donde hubo un cambio de supervisor y me achacaron casas que estaban mal pintadas. No me dieron ni la oportunidad de mirar a ver que es lo que pasaba”, agregó