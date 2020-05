¿Hospitales en El Paso están apunto de llegar a su máxima capacidad?

(NOTICIAS YA).-Después que se diera a conocer por el gobernador de Texas, Greg Abbott que el Centro Médico Universitario de El Paso estaba casi a su máxima capacidad para tratar a pacientes del COVID-19, el portavoz del hospital desmintió dicha información.

“No estamos cerca de nuestra capacidad y tenemos suficiente espacio para tratar a los pacientes de COVID-19 así como a otros pacientes, informó Ryan Mielke portavoz de UMC.

El juez del condado Ricardo Samaniego también dio a conocer su postura.

“Fue algo que nos dio ahí para nosotros, dijo que porque estaban los hospitales casi a capacidad que créame que no es la verdad, a mi se me hace que el sabe que no estamos en esa misma situación y pues políticamente me imagino que fue su manera de dejarnos saber que nos iba a dar una semana sin darnos el crédito de que fue la delegación”, explicó Samaniego.

Cabe mencionar que el juez del condado al igual que otros líderes políticos externaron su preocupación ante la reapertura del estado mediante una carta que fue enviada al gobernador a principios de la semana pasada.