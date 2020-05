Abuelita hispana trabajaba desinfectando hospital y murió por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Una abuelita hispana de California murió por coronavirus a principios de mayo tras años de trabajar en un hospital de su comunidad.

Rosa Luna, de 67 años, era una inmigrante de origen mexicano que se dedicaba a mantener limpias y desinfectadas las áreas de trabajo del Hospital Comunitario de Riverside, según detalla Univision.

La abuelita comenzó a sentir síntomas de coronavirus a mediados de abril y su salud se fue deteriorando, incluso su familia asegura que sufrió mucho.

“Tenía dolores en el cuerpo y dolor de cabeza”, relató su hija Dora al mismo medio hispano.

A pesar de los dolores, Rosa le insistió a su hija que no se sentía lo suficientemente enferma como para ir a una sala de emergencias y los días pasaron hasta que finalmente no tuvo más opción.

El pasado 26 de abril se confirmó el diagnóstico, Rosa estaba luchando contra COVID-19 y su familia cree que se contagió en el hospital en el que trabajaba.

“No tenía tos ni fiebre, pero tenía diarrea, no podía oler, no tenía sabor en su boca, no le podía dar de comer, me decía que estaba malo, que sabía rancio”, relató Dora.

Lamentablemente, Rosa murió el pasado 4 de mayo víctima de coronavirus y su familia asegura que sufrió mucho en sus últimos momentos de vida.

“Sufrió una muerte horrible, horrible. Esto no es como la gripe. Es mil veces peor”, destacó Dora.

La hija de Rosa aseguró que su madre era una persona muy saludable, incluso más que otros miembros de la familia, pero su cuerpo se desgastó y murió en una agonía de cinco días.

De manera increíble, la familia de Rosa ha tenido que lidiar en redes sociales con personas que aún son incrédulas al terrible virus que ha causado una pandemia y que les han exigido pruebas sobre la causa de muerte.

“Tuve que bloquear a un señor que decía que estaba echando mentiras, que quería saber cómo murió mi mamá y hasta quería ver la autopsia para comprobar, es un extraño y ¿cómo le voy a enseñar un documento bien personal?”, dijo Dora.

Sin embargo, es más el apoyo que han recibido por parte de su comunidad.

Rosa será recordada por su familia como una abuela amorosa, que amaba la jardinería y la vida. Además, la inmigrante mexicana tiene una increíble historia de superación, llegó a Estados Unidos en la década de 1970 desde Zacatecas sin un solo dólar en el bolsillo, pero con ganas de superarse.

Rosa aprendió inglés, se esforzó hasta obtener un certificado para trabajar y hasta logró conseguir la nacionalidad estadounidense. Trabajó los últimos 25 años de su vida en el Hospital Comunitario de Riverside.

“Le sobreviven su hija Dora y sus dos nietos Rubie y Oscar. Están profundamente agradecidos por cualquier contribución que pueda hacer para ayudar a su familia durante esta pérdida inimaginable”, dice un mensaje publicado en la plataforma de GoFundMe.

Si deseas ayudar a la familia de Rosa en medio de esta dolorosa pérdida, puedes hacer clic aquí.