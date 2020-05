La impactante foto viral de un hombre antes y después del coronavirus

(NOTICIAS YA).- Un hombre se volvió viral al compartir las impresionantes imágenes de su cuerpo antes y después del impacto del coronavirus.

De acuerdo con BuzzFeed News, Mike Schultz tiene 43 años y vive en San Francisco. De profesión enfermero, Schultz compartió la semana pasada las fotografías de los estragos que la hospitalización por coronavirus causó en su cuerpo antes musculoso.

LEE: Universidad da título póstumo a estudiante que murió de coronavirus

La composición subida a Instagram muestra en el lado izquierdo al hombre aproximadamente un mes antes de enfermarse de COVID-19, mientras que del lado derecho se puede apreciar su figura demacrada durante los inicios de su recuperación en Boston.

Schultz dijo a BuzzFeed que la simple acción de levantarse de la cama para tomarse la fotografía fue demasiado para él.

“Estaba tan débil. Eso fue una de las cosas más frustrantes. No podía ni sostener mi teléfono, era tan pesado. No podía teclear porque mis manos temblaban tanto”, dijo en la entrevista. Cabe destacar que, antes de la enfermedad, iba al gimnasio seis o siete veces por semana.

LEE: Mujer perdió a toda su familia por el coronavirus

Cuando Schultz fue entrevistado por BuzzFeed News, el paciente ya tenía varias semanas consumiendo alimentos sólidos y aún así pesaba 140 libras (63.5 kilos), cuando su peso normal era de 190 libras (86 kilos). Su capacidad pulmonar apenas empezaba a recuperarse.

“Pensé que era muy joven para que me afectara, y sé que muchos piensan eso. Quise demostrar que puede sucederle a quien sea. No importa si eres joven o viejo, si tienes condiciones preexistentes o no. Puede afectarte”, advirtió.

El hombre ha destacado en entrevistas que no tenía condiciones preexistentes de salud, aunque usuarios de redes sociales han determinado a partir de sus imágenes de Instagram que posiblemente era usuario de esteroides anabólicos.

Schultz fue hospitalizado el 16 de marzo. La semana anterior, él y su novio Josh Hebblethwaite habían viajado a Miami para asistir al Winter Party Festival, un evento que atrajo a miles de asistentes a la región a lo largo de una semana.

“Sabíamos que estaba allá afuera. Sin embargo, no había ninguna verdadera restricción, ni cierres. Solo pensábamos que debíamos lavarnos más las manos y tener más cuidado con tocarnos el rostro”, explicó.

Al menos 38 personas que asistieron al evento resultaron contagiadas, y tres de ellas murieron. Tras ser admitido, Schultz recibió oxígeno, luego fue sedado y posteriormente trasladado a un hospital más grande.

LEE: Madre e hija mueren en ‘sauna’ casero para prevenir coronavirus

El enfermero tuvo que permanecer intubado por cuatro semanas y media, y durante todo su tiempo en el hospital no pudo recibir visitas de Hebblethwaite debido a los protocolos internos.

Schultz relató a BuzzFeed News que un día, platicando con su enfermera, dijo que pensaba que tenía una semana en el ala de coronavirus del hospital. Resulta que ya llevaba seis semanas allí.

El resto de su proceso de recuperación lo llevará en casa junto a su novio. Ambos han sido criticados en redes sociales por haber asistido a Winter Party. “Las cosas negativas me molestan pero no tanto, porque he recibido tanta retroalimentación positiva”, finalizó Schultz en la entrevista.

VIDEO RELACIONADO: