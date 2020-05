Programa de ayuda a comerciantes en Capitola

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Miles de dólares en pérdidas esperando durante este verano negociantes en Capitola debido a la pandemia. Sin embargo hay una alternativa para que los negocios se mantengan a salvo

Miles de personas visitan la Villa de Capitola durante el verano. Según comerciantes es la única época del año donde tiene la mayoría de sus ventas y con esta pandemia predicen pérdidas. Tatiana Lima tiene un negocio de ropa hace casi 20 años. Envió una carta el concilio de Capitola y a los supervisores del condado con propuestas para evitar tener que cerrar.

Tatiana comentó que como a las autoridades han decidido cerrar las playas en ciertos horarios durante el verano, ella propone que autoricen a los comerciantes vender sus mercancías en la calle como un mercado al aire libre o quizás utilizar un estacionamiento vacío para hacer sus ventas

También propone ubicar un estación de higiene la entrada de los negocios con un libro donde los clientes puedan ingresar y anotar su número telefónico para rastrear las personas en caso de que alguien de positivo del COVID-19. Ella y decenas más en Capitol están luchando día día para pagar sus cuentas pues los arriendos superan los 4 mil dólares al mes y los cobros no esperan. El portavoz del condado de Santa Cruz envió un comunicado diciendo que hasta que autoridades sanitarias no den luz verde para aliviar las restricciones y tengan la seguridad de que las personas en las playas están respetando la distancia social, no modificará los horarios. Lo negocios solo podrán modificar sus operaciones cuando el estado lo permita.

Mientras eso sucede se da conocer el programa de recuperación de negocios de Capitola para proveer préstamos a los comerciantes afectados por la pandemia. Mediante este programa se ofrecen préstamos de hasta 5 millones de dólares en el programa de préstamos pequeños como están trabajando con organizaciones sin fines de lucro o para que también se provea asistencia financiera, recursos, maquinaria y equipo. Para mas información pued comunicarse al 1-800-877-8339.

