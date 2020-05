Reabren senderos de El Paso por “Memorial Day”

(NOTICIAS YA).- Con la finalidad de dar un respiro a la comunidad durante esta pandemia, el Departamento de Parques y Recreaciones reabrirá senderos para caminatas y para escalar a partir del sábado 23 de mayo, para la celebración de Memorial Day.

A través de un comunicado de prensa la Ciudad de El Paso señaló que comprende que el tiempo al aire libre puede tener muchos beneficios, tanto físicos como mentales, y que el espacio abierto proporciona un apoyo crítico para el público durante la pandemia de COVID-19.

Los senderos estarán abiertos para actividades como caminar, trotar, andar en bicicleta y observar la naturaleza, pero se deben seguir las pautas de distanciamiento social. El personal de la ciudad alienta a los visitantes a mantenerse a seis pies de distancia de los demás, no congregarse con personas que no son de su hogar, no hacer picnics, alentarlos a usar cubiertas faciales e instar a que no usen senderos si ellos o alguien en su hogar experimenta síntomas COVID-19.

Las rutas de senderismo adicionales que se abren el fin de semana del Memorial Day incluyen:

Lost Dog

Lazy Cow

Palisades

Round House

Thousand Steps

Lomas del Sol

Jan Sumrall Memorial

Scenic Drive (se reanuda el domingo)

McKelligon Canyon (abre el viernes mayo 22 y las puertas seguirán cerradas para vehiculos, solo se puede accesar caminado en el bicicleta

Para más información puede visita la página www.elpasotexas.gov/parks-and-recreation y http://www.epstrong.org