Siguen las Restricciones en los Cruces Internacionales

(NOTICIAS YA).- El Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que la restricción para el ingreso de personas con visa de turista va a continuar hasta el 22 de Junio.

en un comunicado Autoridades dijeron que limitar los viajes no esenciales están dando buenos resultados y que los tres países han estado de acuerdo para garantizar que américa del norte trabaje conjuntamente para combatir esta pandemia mundial.

Sin embargo autoridades locales como la Abogada y Comisionada de la ciudad de Mcallen tania Ramírez dice que esta medida está afectando a los negocios

algunas personas con visa de turista que no han podido ingresar y se lamentan por esta situación

estoy en total desacuerdo que los puentes no los abran ya en su totalidad y que los vayan a extender para abrirlos yo necesito ir a los estados unidos a comprar materia prima para mi negocio

no obstante algunos residentes de reynosa piensan de diferente manera

a mi no me afecta aunque tenga mi visa laser para cruzar a los estados unidos no necesito ir ya que mi trabajo está aquí en reynosa y creo que tenemos que acostumbrarnos a depender de las oportunidades que nos ofrece méxico