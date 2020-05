4 cosas que debes saber antes de seguir comprando en Dollar Tree

1. Hay algunas cosas en Dollar Tree que no valen la pena.

Si bien es cierto que puedes encontrar artículos para el hogar, las fiestas y algunos útiles escolares, hay otros que no valen la pena. pueden tener fugas y causar daños. Algunos incluyen:

Cargadores de teléfono.

Baterías.

Cable USB.

Mejor, omite el pasillo de la electrónica por completo.

Los juguetes. Todos.

“La mayoría de los productos electrónicos [en la tienda del dólar] que se enchufan son basura y no duran mucho”, dice Andrea Woroch, experta en ahorro para el consumidor.

Por otra parte, en el caso de los juguetes, muchos de ellos están llenos de productos químicos potencialmente dañinos. Y algunos representar una amenaza de asfixia o ser inflamable.

2. Los alimentos de Dollar Tree.

Según algunos consumidores, algunos bocadillos y hamburguesas congeladas son decentes. Pero, otros alimentos no son tan buenos, incluidos:

El café instantáneo.

Los pastelillos.

Estofados de carne.

El “queso”, que no es queso.

3. ¿Dollar Tree vende alcohol? No.

A principios de 2019, la noticia de que Dollar Tree comenzaría a vender alcohol sorprendió a todos. ¿Qué tipo de bebida sería? ¿Cómo se las arreglarían para no quedar en bancarrota?

Pero como muchos contratos, tenía letras pequeñas.

La venta de bebidas alcohólicas sería en las tiendas Family Dollar, propiedad de Dollar Tree. Mercado que para nada es de un dólar, si no de varios.

4. El Dollar Tree Plus!, que no es tan plus.

En 2019 se anunció en un comunicado que Dollar Tree estaba “emocionado de comenzar la introducción inicial de Dollar Tree Plus”.

¿De qué trata? Un modelo para etiquetar artículos como “plus”, pero que solo se aplica a cosas que cuestan más de $ 1.

Y en ese caso, ¿dónde queda el propósito de ir a la tienda de un dólar?

Esta oferta de “prueba” todavía se encuentra en algunas de sus tiendas.