Gobernador inaugura laboratorio para pruebas de COVID-19 masivas

Para lograr la meta de realizar diez mil pruebas de coronavirus diarias en el estado, hoy el gobernador Jared Polis, conjuntamente con el alcalde de nuestra capital, pusieron en marcha el laboratorio móvil en el Pepsi Center.

“Es gratis, rápido y fácil, aquí en Pepsi Center”, Así lo informaron el gobernador Jared Polis, junto a el alcalde Michael Hancock, este jueves durante la apertura, aprovechando para demostrar que el procedimiento es rápido y eficaz.

A partir de hoy el Pepsi Center dejó de ser el acostumbrado espacio de deportes y conciertos; para convertirse en el laboratorio móvil de pruebas masivas de coronavirus más grande de Colorado., sumandose “otros 35 sitios del estado” donde se ejecuntan estas prubas.

Con esto, Polis cumple uno de los objetivos que había prometido durante esta fase de reapertura económica, incrementado capacidad del estado para hacer test de COVID-19.

Ahora todas la personas que tengan síntomas de la mortal enfermedad podrán tener acceso a las pruebas, sin tener una orden médica.

“No necesitamos saber su estatus migratorio. Si necesitamos algún tipo de identificación, esto puede ser tu tarjeta de transportación, tu tarjeta de SNAP o un bill telefónico. No necesitas ningún tipo de identificación especial”. dijo Loa Esquillin vocera de la Alcaldía de Denver

Pero antes de llegar en su auto para ser sometido al procedimiento, debe ingresar al sitio web denvergov.org, dice Esquillin y luego: “Cuando usted viene al lugar le vamos a dar un hisopo, lo va a introducir en la nariz y lo va a pasar de manera singular, lo va a devolver, y se va a enviar a analizar, y en 24 o 72 horas lo resultados van a llegar y lo podrá ver en nuestra página web“.

Si no tiene internet o no sabe cómo ultilizar las plataformas digitales, no se preocupe, puede llamar al 311 para registrarse y tener acceso a la prueba, y por supuesto recibir atención en español.

