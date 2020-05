Gobierno de Trump abandonará el Tratado de Cielos Abiertos

(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump se retirará del Tratado de Cielos Abiertos, un importante acuerdo de control de armas internacional diseñado para reducir el riesgo de errores de cálculo militares que podrían conducir a la guerra.

Según revelaron altos funcionarios de la administración al diario The New York Times, la Casa Blanca informará a Rusia este viernes que EE.UU. abandonará el tratado, negociado hace tres décadas para permitir que los países miembros realicen vuelos cortos de reconocimiento y desarmados sobre las demás naciones para recopilar datos sobre las fuerzas y actividades militares, para asegurarse de que no se estén preparando para la acción militar.

El acuerdo formaba parte de una amplia red de tratados de control de armas destinados a garantizar la estabilidad y la previsibilidad en el continente europeo y reducir el riesgo de malentendidos que podrían convertirse en un conflicto al garantizar la transparencia.

De acuerdo a los funcionarios, Trump se enfureció por un vuelo ruso directamente sobre su propiedad de golf de Bedminster, Nueva Jersey, en 2017.

Pero la decisión del mandatario está destinada a agravar aún más a los aliados europeos, incluidos los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, (OTAN) que también son signatarios del tratado.

Expertos en armamentos temen que esta decisión significa que Trump también podría sacar a EE.UU. del único tratado de armas que le queda con Rusia el Nuevo START, que limita a 1,550 los misiles nucleares desplegados por ambos países.

El gobierno de Trump se había quejado desde hace mucho tiempo de que Moscú estaba violando el acuerdo de Cielos Abiertos al no permitir vuelos sobre una ciudad donde se creía que Rusia estaba desplegando armas nucleares que podrían llegar a Europa, así como prohibir vuelos sobre los principales ejercicios militares rusos.

Informes clasificados del Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses afirman que los rusos también están utilizando vuelos sobre los EE.UU. para trazar la infraestructura crítica estadounidense que podría verse afectada por ataques cibernéticos.