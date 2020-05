Juez del co. Starr en cuarentena como medida preventiva ante COVID-19

(NOTICIAS YA).- El juez del condado Starr, Eloy Vera, anunció que se sometió a una autocuarentena preventiva para proteger a sus ciudadanos.

Hace varias semanas, se dio a conocer que los empleados del Hospital Starr County Memorial, se sometieron a la prueba de anticuerpos de COVID-19. Este análisis de sangre comprueba si su cuerpo ha sido expuesto al virus y ha desarrollado anticuerpos para combatirlo. 28 empleados del hospital tenían anticuerpos.

Luego, los empleados del condado de Starr comenzaron a hacerse las pruebas, incluyendo al juez del condado.

El Juez, Vera dijo “el martes 19 de mayo me hice la prueba rápida de 15 minutos y di positivo en anticuerpos”. Seré el primero en decirles que muchas emociones se apoderaron de mí en ese momento. Me preocupé por lo que todos sabemos. Con todo lo que he aprendido a lo largo de este proceso, sabía que era importante hacer el RT-PCR, o prueba de hisopado nasal, para comprobar si actualmente tenía el virus. Tuve que entrar en cuarentena para protegerte a ti y a los demás hasta que recibiera los resultados”.

Posteriormente, anunció que dio negativo para el COVID-19. Dijo que esto significa que en algún momento, estuvo expuesto al virus y su cuerpo lo combatió con éxito.

Insistió en la importancia de seguir manteniendo una buena higiene y las normas de distanciamiento social.